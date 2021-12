Cashback addio, ma c’è un’occasione da cogliere al volo: che regalo di Natale! Gli italiani orfani dei rimborsi di stato si possono rifare

Un anno fa di questi tempi c’erano grande attesa e fermento tra in consumatori italiani. Il Natale non era certo quello che si poteva immaginare, a causa delle restrizioni dovute al Covid, ma almeno tornavano a muoversi i consumi. E soprattutto stavano cominciando le prime prove per il Cashback di Stato e il Supercashback.

I due programmi di rimborsi, voluti dal governo per incentivare i pagamenti elettronici, ci hanno fatto compagnia fino allo scorso 30 giugno e non torneranno più, ormai non ci sono più dubbi. Hanno certamente funzionato, perché il governo ha rimborsato tutti quelli che ne avevano diritto e i consumatori hanno partecipato in massa, ma ormai si tratta soltanto di un ricordo.

Una realtà però è quella rappresentata dalle occasioni in arrivo per Natale. Perché mai come in questo periodo dell’anno, tra fine dicembre e i primi di gennaio gli acquisti si moltiplicano. E tra qualche settimana, con l’avvio dei saldi in tutta Italia, sarà ancora meglio. Per questo serve qualche incentivo, una bella occasione da cogliere al volo.

Cashback addio, ma c’è un’occasione da cogliere al volo: come funzione il programma di rimborso

La vera occasione per Natale si chiama Satispay, un programma che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede in Italia. Un rimborso immediato di parte della spesa, proporzionale al totale dell’acquisto, che è accreditato in tempo reale sull’app quando è stato completato il pagamento con Satispay.

Fino al 31 dicembre 2021 quindi sarà possibile ottenere l’1% di Cashback pagando online con Satispay che appoggia 15mila e-commerce convenzionati. In vendita c’è di tutto: siti specializzati nell’abbigliamento e nella cura della persona, nell’editoria e nell’elettronica, nel tempo libero, in musica, spettacoli, food, viaggi, sport e altri servizi.

Come fare per ottenere il rimborso tramite il Cashback di Satispay? L’unica condizione è avere un budget di almeno 200 euro e per questo basta controllare l’App, eventualmente aumentando il portafoglio nella sezione ‘Profilo’ dell’app. E poi scatenate la fantasia, i regali per gli altri, ma anche per voi, vi aspettano.