Calciomercato Inter, Marotta è scatenato: super colpo dal PSG!

L’Inter è pronta a regalare altri rinforzi a mister Inzaghi.

Mancano meno di due settimane all’apertura della finestra di mercato invernale e già le big stanno monitorando le situazioni dei giocatori che saranno free agent nel 2022 ma anche quelle di coloro che sono stati messi sul mercato dai rispettivi club. Una delle squadre che sembra essere più attive sul fronte mercato sembra essere l’Inter, alla continua ricerca di un vice del rigenerato Perisic.

Due profili seguiti da Beppe Marotta in grado di alternarsi con il croato, secondo quanto riferisce il quotidiano Tuttosport, sono i talenti del Paris Saint-Germain: Abdou Diallo e Lavyin Kurzawa. Entrambi nomi già accostati ai meneghini già in estate.

Altro nome caldo è quello di Filip Kostic, centrocampista a tutto campo di Nazionalità serba. È mancino e proprio la corsia sinistra del campo è la zona sulla quale ama agire. È un giocatore duttile e i numeri, inoltre, parlano di uno che sa essere, nonostante i cambi di posizione, decisivo da qualsiasi posizione: 28 gol e 53 assist in 140 presenze da quando è Francoforte. La pista per lui è complicata. Il classe 1992 ha mercato in Premier League e Bundesliga e il club nerazzurro al momento può muoversi soltanto attraverso operazioni in prestito.

Sempre secondo il quotidiano torinese, in caso di partenza di Ivan Perisic, nel mirino della dirigenza nerazzurra c’è Fabiano Parisi, terzino mancino classe 2000 rivelazione in questa stagione dell’Empoli targata Andreazzoli.