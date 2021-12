Blanca, attore si sfoga: “Finalmente non riceverò più minacce di morte”

L’attore che ha impersonato Nanni in Blanca ha rivelato le motivazioni per cui molti fan gli hanno scritto minacce di morte. Ecco cosa ha rivelato dopo l’ultima puntata della fortunata serie Tv di Rai 1.

La serie Tv Blanca è andata in onda a partire dal 22 novembre su Rai 1 ed è durata solo sei puntate. Tanto è bastato per raccogliere un incredibile successo, facendo appassionare gli spettatori al giallo ispirato all’omonimo romanzo del libro di Patrizia Rinaldi. Per la puntata finale, ci sono stati ben 5,8 milioni di spettatori incollati allo schermo.

Il 30% di share pone sicuramente i dubbi sulla possibilità che ci possa essere un prosieguo di questa fortunata serie. Sicuramente, gli attori si sono detti tutti molto soddisfatti di quest’esperienza, anche se ce n’è uno che ha detto di poter finalmente rilassarsi. Adesso che Blanca è finita, non riceverà più minacce di morte.

Blanca, chi è l’attore che ha ricevuto minacce di morte

Pierpaolo Pollon in Blanca veste i panni di Nanni, personaggio ambiguo e soprattutto cattivo. L’attore è subito piaciuto agli spettatori, che forse lo hanno preso un po’ troppo sul serio. Ha infatti lamentato di aver ricevuto continue minacce di morte, destinate ovviamente a Nanni per le sue gesta nella serie Tv Blanca.

Pollon ha voluto scrivere sui propri profili social un ringraziamento speciale dopo l’ultima puntata della serie. Per lui è stato molto importante il ruolo che ha rivestito, e spera di aver comunque fatto capire che, anche per quelli come Nanni, non bisogna mai perdere la speranza nella redenzione.

Ecco il messaggio di ringraziamento di Pierpaolo Pollon su Instagram: