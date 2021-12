Antonella Clerici, l’accusa è pesante: “Mi hanno fatta fuori”. A distanza di tempo, ripensare a quello che è successo fa ancora male

Oggi è tornata ad essere una delle più amate anche in tv, perché la seconda stagione del suo programma di mezzogiorno funziona alla grande così come ‘The Voice Senior’. Antonella Clerici, parafrasando una famosa serie tv, si sta riprendendo tutto quello che è suoi. Ma ci sono stati anni difficili, di dolori e incomprensioni, che fa ancora male ricordare.

Lo ha fatto in una lunga intervista a ‘Chi’, ricordando quando la Rai l’ha emarginata due anni togliendole ‘La Prova del Cuoco’: “Quando rimasi incinta mi fecero fuori. Per fortuna condussi Sanremo e le mie quotazioni risalirono”. E spiega di sentirsi come un’araba fenice, capace di risorgere sempre dalle sue ceneri.

L’avevano esclusa dal cast di ‘Dribbling’ per i Mondiali di Italia ’90. Poi però fui richiamata da Enrico Mentana. “Altrimenti avrei smesso e sarei tornata a studiare per diventare magistrato. Se qualcuno mi mette da parte sono stimolata a dare il meglio”. Era così allora, lo è ancora oggi.

Antonella Clerici, l’accusa è pesante: nella vita privata finalmente si sente

In Rai è tornata a fare i programmi che le piacciono, quelli che fanno compagnia senza necessariamente persone che urlano, che discutono su ogni argomento. Non fa nomi, ma è anche chiaro a chi si riferisce.

E confessa di sentirsi realizzata nel privato. Da cinque anni è legata al petroliere Vittorio Garrone, con lui è andata a vivere nella campagna alessandrina e immagina che il futuro sarà accanto a lui. Dopo due mariti (Pino Motta dal 1989 al 1991 e Sergio Cossa dal 2000 al 2005) e una figlia Eddy Martens, Maelle, è la volta buona.

“Se dovesse finire con lui starei da sola: voglio invecchiare con lui, se Dio vorrà. Non mi ha ancora chiesto di sposarlo. Per ora fa battute, in futuro si vedrà. Ma stiamo talmente bene che abbiamo paura di rompere l’equilibrio”: La sua vita però è Maelle: “Mi dicono gli insegnanti che è sempre allegra come me, si prodiga per gli altri e non dice mai che è mia figlia, per non avere vantaggi”.