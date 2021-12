Anticipazioni Uomini e Donne, sorpresa in studio per Ida Platano? Fan in trepidante attesa

Le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne prima di Natale fanno sapere di una possibile sorpresa per Ida Platano

Oggi, mercoledì 22 dicembre, a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata di Uomini e Donne con un’importante parentesi sul Trono Over. In particolare, ci sarà un focus su Ida Platano che, così come l’amica Gemma Galgani, non riesce a trovare l’amore.

Nonostante quello con Diego sembrava essere un rapporto sulla giusta lunghezza d’onda, qualcosa non è andato per il verso giusto ed è tutto naufragato. Nonostante la delusione per come sono andate le cose, Ida Platano ha deciso di rimettersi in gioco e, oggi, potrebbe essere il giorno giusto affinché scenda un nuovo corteggiatore per lei.

Anticipazioni Uomini e Donne, Tina per la prima volta dalla parte di Gemma

Nella puntata di ieri, martedì 21 dicembre, Tina ha appoggiato Gemma e non le è andata contro come solito: le ha consigliato di conoscere il cavaliere Stefano e mettere un attimo da parte Leonardo che, all’opinionista, non la conta giusta. Poteva mai Gemma seguire un consiglio di Tina? Decisamente no. Pertanto, la dama torinese deciderà di procedere anche con la conoscenza del cavaliere Leonardo.

A tal proposito, oggi in studio, stando alle anticipazioni, ci potrebbe essere una sfida tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: chi l’avrà vinta in questa Civil War?