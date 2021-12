Amici 21, tremendo lutto per il ballerino: quale sarà la sua reazione? – FOTO

Un ballerino di Amici 21 è stato colpito da un tremendo lutto. A darne la notizia è la mamma, che con il suo messaggio fa capire che forse il protagonista del talent-show non è ancora stato informato di quanto successo.

Gli spettatori di Amici si sono subito preoccupati quando hanno visto scomparire all’improvviso alcuni alunni della scuola dalla casetta. In realtà, è molto probabile che i quattro abbiano la febbre e siano stati confinati nella loro stanza. Fra loro, c’è anche Christian Stefanelli, che non c’era quando sono stati scartati i regali.

Christian si era già sentito male in precedenza, e con ogni probabilità è stato isolato perchè aveva la febbre. Si tratta di una precauzione che il programma di Canale 5 prende per evitare che tutti i concorrenti del programma si ammalino. Anche per evitare un piccolo focolaio di Covid, in passato è stato chiesto a chi non stava bene di tenere la mascherina.

Amici 21, il lutto improvviso che ha colpito Christian

La mamma di Christian Stefanelli, con ogni probabilità, è anche la sua più grande ammiratrice. È lei che, forse involontariamente, ha informato i fan dello stato di salute del ballerino che si allena con Raimondo Todaro. In un messaggio sui social ha infatti scritto: “Adesso che sei guarito, devi tornare più forte di prima“.

È sempre la mamma a rivelare sui social un lutto familiare, che di sicuro sarà molto difficile da affrontare per Christian. Joy è morto all’improvviso, forse di vecchiaia, spezzando il cuore a tutti. Il ballerino era molto legato al suo cane, ed infatti ci sono numerose foto che li ritraggono insieme in modo molto tenero.

Ecco il messaggio condiviso dalla mamma di Christian su Instagram: