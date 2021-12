Amadeus, un appuntamento da non perdere: la notizia fa impazzire i fan. Prima di finire il 2021 c’è un’altra serata con l’amatissimo conduttore

Ancora una volta il testa a testa sarà con il programma di Canale 5, presentato da Federica Panicucci. Ma Amadeus per il Capodanno di Rai1 ha fatto le cose in grande, puntando su un cast ben confezionato che difficilmente potrà sbagliare nella sw4erata quest’anno spostata a Terni.

Non siamo ancora al Festival di Sanremo 2022, ma la serata di Capodanno le somiglierà molto perché il futuro direttore artistico e conduttore dell’Ariston ha pescato anche nel suo cast. Tra gli ospiti infatti ci saranno Achille Lauro, Massimo Ranieri e Rkomi (al debutto nel Festival 2022), più Donatella Rettore, che all’Ariston canterà con Ditonellapiaga.

E ancora, tra i cantanti, si esibiranno Nek, Umberto Tozzi, Fausto Leali, Raf, ma anche Clementino e Gigi D’Alessio che adesso sono giudici a The Voice Senior. E poi i Gemelli di Guidonia. Inoltre che hanno appena vinto Tale e Quale Show, ma anche Cristiano Malgioglio e Alba Parietti.

Amadeus, un appuntamento da non perdere: il cast è tutto da scoprire

Amadeus ancora di recente ha confessato che il suo desiderio è quello di far divertire il pubblico e così a Terni arriveranno i classici brani dagli anni ’60 agli anni ’90 per scatenarsi. Los Locos, Edoardo Vianello, Corona e molti altri, idali per i ‘trenini’ di Capodanno.

Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo, accompagnati dalla band diretta da Stefano Palatresi e dal corpo di ballo di Rai 1. Ma ci saranno anche le imitazioni di Emanuela Aureli, i protagonisti della serie animata televisiva di Rai YoYo ‘Pinocchio & Friends’ e i collegamenti con Radio1.