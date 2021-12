Alex Belli, cos’è successo dopo la sua uscita: Guenda Goria confessa tutto

Dopo l’uscita di Alex Belli dal GF Vip 6, Guenda Goria ha confessato cos’è successo tra lei e l’ex concorrente

Quest’anno Guenda Goria è stata con lo sguardo fisso alla TV su Canale 5, ogni lunedì e venerdì, per seguire prima le vicende di suo padre Amedeo che è stato il quarto eliminato e poi per l’amico Alex Belli che è stato squalificato poche puntate fa dopo aver violato il protocollo Covid.

LEGGI ANCHE > > > Stefano De Martino rivela un momento doloroso: “È stato un colpo al cuore”. Cos’è successo

NON PERDERTI > > > Nuovo terremoto nella casa del GF Vip: “È finita per sempre”

È stata proprio la figlia del giornalista che ha raccontato di quanto successo dopo l’uscita dell’amico dal reality show ed ha dato anche una sua opinione su Soleil Sorge al settimanale Chi: “Da formidabile giocatrice ora si ritrova con il cerino in mano. Ma resto convinta che in quanto giocatrice si riprenderà senza soffrire e anche velocemente. Lei non è condizionata dalla Casa e credo sia così anche fuori. Ma ripeto a questo punto sono solo fatti suoi. Io tifo per Alex e Delia e per l’amore sopra tutto e tutti“.

LEGGI ANCHE > > > Belen-Antonino, nuova incredibile indiscrezione: fan della coppia sconcertati

Guenda Goria confessa: “Io e Alex Belli siamo amici, ma quando è uscito…”

Oltre ad essere legati da un percorso di reality show simili, Alex Belli e Guenda Goria sono amici anche oltre la TV. Quando l’attore è uscito dal GF Vip 6, Guenda ha confessato al settimanale Chi qual è stata la sua prima reazione: “Abbiamo parlato a lungo e non ci siamo risparmiati con le critiche. Di errori ne sono stati fatti e Delia ha sofferto. Ma loro hanno ritrovato da subito la voglia di riprendere la vita dal punto in cui si erano fermati. Anche se… sono convinta che le ferite che Delia si porta nel cuore siano ancora molto profonde”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Addio al GF Vip a causa di un altro progetto: va via tra 30 giorni!



Il vincitore del GF Vip 6? Da ex gieffina non ha dubbi: “Penso Soleil, proprio in quanto grande giocatrice ed esperta di dinamiche e reality. Il mio cuore però è tutto per Manuel Bortuzzo: spererei davvero che vincesse questa edizione, la sua sarebbe una vittoria pulita che piacerebbe a molti”.