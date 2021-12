Addio al GF Vip a causa di un altro progetto: va via tra 30 giorni! Un concorrente potrebbe avere vita breve all’interno della Casa

Il Grande Fratello Vip è iniziato ormai da tre mesi e andrà avanti fino a marzo. Un reality così lungo ha per forza bisogno di colpi di scena per entusiasmare gli ascoltatori e di certo a Mediaset sanno come fare. L’ingresso di nuovi personaggi è un grande classico a Cinecittà e l’ultima in ordine temporale ad aver varcato la porta rossa è stata Nathalie Caldonazzo. La bellissima attrice non ha fatto in tempo però a mettere piede nel gioco che già si parla della sua possibile uscita. Quella che potrebbe rivelarsi una polemica piuttosto accesa è la possibilità che la nuova partecipante possa restare coinvolta per un periodo a termine, esattamente 30 giorni. A tirar fuori l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip e nota influencer, Deianira Marzano, che ha voluto condividere la sua segnalazione con gli utenti di Instagram.

LEGGI ANCHE >>> Alfonso Signorini riceve la cattiva notizia dopo lo scontro in TV: è ufficiale!

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, litigio nella notte: concorrente pensa di lasciare il programma

Addio al GF Vip a causa di un altro progetto: Nathalie Caldonazzo potrebbe restare solo un mese

Secondo quanto riferito dalla Marzano, infatti, Nathalie Caldonazzo avrebbe un altro impegno professionale all’inizio del 2022. Sarebbe impegnata in uno spettacolo teatrale intitolato “Parlami d’amore”, previsto per il 29 gennaio, di cui esiste già locandina e di cui potrebbero già essere in vendita i biglietti. Questo ha portato molti telespettatori a ipotizzare che nel contratto dell’attrice con la produzione del Grande Fratello Vip, ci fosse già una clausola con la data di uscita. Alcuni hanno ipotizzato che possa essere “eliminata” in modo pilotato, magari attraverso un televoto indirizzato, mentre altri credono si possa arrivare ad una sua decisione spontanea. Certezze ancora non se ne hanno ma di certo sarebbe davvero un colpo di scena per tutti.