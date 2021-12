Uomini e Donne, clamoroso retroscena: “E’ stata radiata”

Indiscrezione pazzesca: ex protagonista di Uomini e Donne “radiata” dal programma. Scopriamo di chi si tratta e perché

Ex volto di Uomini e Donne avrebbe chiuso in malo modo i propri rapporti con la redazione del longevo talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Parliamo di Sophie Codegoni che attualmente concorre nella casa del GF Vip 6. La giovane modella è stata tronista nella stagione 2020/21 ma adesso, a distanza di tempo, è rimbalzata sul web questa indiscrezione pazzesca lanciata da Alessandro Rosica.

Stando a quanto rivelato dal giornalista, i rapporti tra la redazione di Uomini e Donne e Sophie Codegoni si sarebbero incrinati dopo alcune scorrettezze commesse dall’attuale gieffina durante il suo percorso nel talk show di Mediaset. Rosica ha dichiarato: “Ricordiamo che è stata radiata da Uomini e Donne“. Ma cerchiamo di approfondire il motivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe: “Stai a giocare a rimpiattino”

Sophie Codegoni radiata da Uomini e Donne: il motivo lascia tutti senza parole

La redazione di Uomini e Donne, stando all’indiscrezione lanciata da Rosica, avrebbe deciso di radiare Sophie Codegoni dal programma per delle scorrettezze commesse durante la sua permanenza negli studi di Mediaset. “Radiata per avere preso in giro la redazione e tutti, perché mentre era con Matteo si vedeva con altri”, ha precisato Alessandro Rosica.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO AERTICOLO>>> Anticipazioni Love is in the Air, Serkan sempre più vicino ad una scoperta pazzesca: grande tensione

Ricordiamo infatti che Matteo Ranieri è stato corteggiatore nonché scelta finale di Sophie Codegoni. Il loro rapporto, però, lontano dai riflettori è durato una manciata di settimane. Dopo la fine della loro breve love story, i due si sono detti addio tra pesanti accuse smosse dalla Codegoni e respinte da Ranieri. Il 29enne, intanto, ha sempre trovato il supporto di Uomini e Donne tant’è vero che la redazione si è schierata dalla sua parte e, assieme al pubblico, l’ha voluto sul trono di questa stagione televisiva.