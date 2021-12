Uomini e Donne, Armando contro tutti: “Provare per credere”. Ancora una volta il Cavaliere napoletano nella bufera, ma risponde attaccando

Nella storia di Uomini e Donne ci sono protagonisti amati e discussi, oppure solo discussi. Armando Incarnato appartiene a questa seconda categoria e il Cavaliere napoletano sembra calarsi perfettamente in questo ruolo. Carattere forte e deciso, impossibile che riceva una critica oppure un commento senza replicare e speso lo fa al veleno.

L’uomo che cambia pettinatura come camicia gode di questa situazione, perché più lo attaccano e più riesce a farsi notare. Come nelle ultime ore, con un caso che ha segnalato su sul profilo Instagram. Armando non ha mai negato la sua passione per auto e moto potenti, di lusso. Qualcuno però l’ha presa come un’ostentazione inutile e lo ha criticato, dicendo che mostra bolidi potenti perché vuole compensare eventuali problemi di natura sessuale.

Lui reagisce alla sua maniera: “Che ti devo dire? Provare per credere“. E poi un consiglio a chi possiede auto e morto di lusso: meglio non mostrarle, altrimenti vi accusano di essere impotenti. Quello che però non spiega è da chi siano arrivate le accuse, perché magari è uno dei sui concorrenti.

Uomini e Donne, Armando contro tutti: per una volta Tina e Gianni stanno con lui

Come se non bastasse, nell’ultima puntata Armando Incarnato ha avuto una lunga discussione con Marika Geraci. La donna infatti lo ha frequentato ma intanto è anche uscita con Marcello e poi in studio ha confessato di non provare interesse nei suoi confronti.

Ma lo ha fatto perché Incarnato aveva registrato una sua telefonata nella quale ammetteva tutto. “Mi pento di averti conosciuto – gli ha detto – ma che persona sei se registri delle telefonate?”. L’accusa del Cavaliere però è quello che pensano molti. Marika è lì solo per farsi vedere e non perché cerca un amore. E questa volta, incredibilmente, è stato appoggiato anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti, solitamente mplto critici nei suoi confronti.