“Ti butto in piscina”: lite furibonda nella casa del GF Vip 6 – VIDEO

Lite furibonda al GF Vip tra Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli: Imma Battaglia interviene e chiede l’espulsione per la soprano

Entrambe originarie del Veneto, Eva Grimaldi aveva tutte le buone intenzioni di cominciare nel migliore dei modi quest’avventura al GF Vip 6 con Katia Ricciarelli. L’attrice, entrata la scorsa settimana nella casa più spiata d’Italia, aveva portato alla soprano un cesto di leccornia.

A distanza di pochi giorni, però, tra le due gieffine c’è stata una lite furibonda. Eva e Katia se le sono dette di santa ragione per un futile motivo: la lista della spesa. Dopo l’episodio di questo pomeriggio è addirittura intervenuta su Twitter Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi.

Accesissimo scontro tra Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli al GF Vip 6: “Ti butto in piscina”. Interviene Imma Battaglia

Nella casa del Grande Fratello i vip addetti alla spesa stavano scrivendo la lista quando Katia Ricciarelli ha chiesto alla Grimaldi di non intromettersi: “Eva lascia che facciano loro la lista della spesa. Sono abituati”. L’attrice ha così replicato: “Non ho detto niente, non posso andare a sedermi al loro tavolo?”. La soprano ha insistito: “Lasciali liberi di fare. Si dice ‘Si’.. Basta, chiuso!”

“Dovete fare un po’ di reset”, ha riposto la Grimaldi facendo infuriare la Ricciarelli che ha replicato: “Senti cara.. tu sei appena arrivata e non cominciare a rompere. Tu sei pazza. Ti ritrovi in piscina!”. Le parole di Katia Ricciarelli non sono piaciute a Imma Battaglia, moglie di Eva, che su Twitter ha detto: “Oggi al Grande Fratello ho assistito a un episodio bullismo, nonnismo, machismo, iper machismo, misoginia fatta da una donna nei confronti di un’altra donna. Sono rimasta basita, non me lo sarei mai aspettato“.

Imma ha sottolineato che in tv è molto grave se accadono questi episodi: “Queste trasmissioni offrono modelli e il modello che dobbiamo offrire come donne è quello della solidarietà e della comprensione, sicuramente non quello della violenza. Se l’avesse detto un uomo avremmo invocato a gran voce l’espulsione dalla trasmissione. Io mi auguro davvero che si abbia l’opportunità di parlarne perché nessuno faccia mai più nonnismo, machismo, misoginia e bullismo. Perché quando accade dobbiamo denunciarlo per il bene di tutti e tutto perché non accada mai più”, ha concluso Imma Battaglia.