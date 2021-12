Signorini-Bruganelli, ricostruzione ‘incandescente’: è successo dietro le quinte!

Lo scontro tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli è ormai noto a tutti, ma cos’è successo dietro le quinte durante la pubblicità?

Nella puntata di ieri, lunedì 20 dicembre, Sonia Bruganelli ed Alfonso Signorini hanno avuto una pesante discussione in diretta. L’opinionista che si è offesa per come il conduttore le ha chiesto di non proseguire a parlare, rivendicando il suo ruolo in trasmissione. La sceneggiata ha sorpreso lo studio perché la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di lasciare lo studio, salvo rientrare dopo la pubblicità.

Sonia Bruganelli lascia lo studio dopo lo scontro con Alfonso Signorini#GFVIP pic.twitter.com/I68gpeKGqj — spettacolinews (@Spettacolinews_) December 20, 2021

LEGGI ANCHE > > > Carlo Conti volta definitivamente pagina: in arrivo una super novità

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, clamoroso: Sonia Bruganelli abbandona lo studio – VIDEO

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, arriva lo stop: trasmissione sostituita dai film

Scontro Signorini-Bruganelli: cos’è successo dietro le quinte?

Dopo l’accesa discussione ed in seguito alla pubblicità, Sonia Bruganelli si è seduta nuovamente accanto alla collega Adriana Volpe. Stando a quanto tweettato da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, il clima nel dietro le quinte era tutt’altro che disteso:

Mi dicono clima rovente.

Tensioni dietro le quinte.

Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta. #GfVip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 20, 2021

L’opinionista è evidente non abbia gradito l’atteggiamento in diretta di Alfonso Signorini ed era addirittura restia nel tornare in scena, salvo poi convincersi appena in tempo per il rientro dalla pubblicità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo, figlio di un amato artista condannato per lesioni: il motivo

Alcuni rumors, inoltre, parlerebbero di un possibile addio della Bruganelli a gennaio: ciò vuol dire che Alfonso Signorini dovrà sostituire l’opinionista in corso d’opera per arrivare a marzo.