Sanremo 2022, ex vincitore diventa protagonista della kermesse? Notizia bomba

Notizia bomba per quanto concerne la 72esima edizione del Festival di Sanremo: ex vincitore sarà sul palco 5 giorni su 5. L’indiscrezione

Come rivela Il Messaggero, al c’entro della scena, per tutta la durata della kermesse sanremese potrebbe esserci un’ex vincitore. D’altronde non sarebbe questa la prima volta: già nel 2020 e nel 2021, al fianco di Amadeus, abbiamo visto Tiziano Ferro e Achille Lauro.

Questa volta a varcare l’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston, 5 giorni su 5, potrebbe essere Marco Mengoni. Il cantante, primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards nel 2010 e poi nel 2015, nelle vesti di concorrente ha preso parte al Festival di Sanremo nel 2010 con ‘Credimi ancora’ e nel 2013 con ‘L’essenziale’ ottenendo, questa seconda volta, il primo posto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Super artista di Sanremo è diventato papà: che gioia – FOTO

Sanremo 2022, Marco Mengoni guest star? L’indiscrezione che fa impazzire di gioia i fan

Per Marco Mengoni sarebbe questa una grande opportunità. Difatti l’artista, dopo un pausa durata tre anni, ha pubblicato in questi giorni il primo album di una trilogia annunciata. La kermesse sanremese potrebbe favorire la sua promozione. Per il momento, però, si tratterebbe solo di un’indiscrezione.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo, figlio di un amato artista condannato per lesioni: il motivo

Non ci resta altro che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Amadeus. Intanto il direttore artistico sta lavorando affinché il Festival di Sanremo possa riuscire ad ottenere lo stesso successo già portato a casa da Amadeus con la 70esima e 71esima edizione. Buona visione a tutti dall’1 al 5 febbraio 2022.