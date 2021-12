Royal Family, grande preoccupazione per la Regina Elisabetta: “Non potrà più farlo”

Sua Maestà, la Regina Elisabetta II è molto preoccupata e a confermarlo sono fonti vicine alla famiglia reale.

Il Natale è alle porte e come tutte le famiglie anche quella reale si ricongiungerà per tale festività. Sarà un giorno di festa per tutti, in modo particolare per coloro che hanno sofferto problemi fisici proprio come la Regina Elisabetta II che è stata costretta. La nascita del figlio di Dio potrebbe rappresentare una svolta, un modo per lasciarsi alle spalle tutti i momenti brutti che hanno caratterizzato le vite di tutti.

Per sua Maestà sarà il primo Natale senza il Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile 2021. Sarà dunque una festa diversa ma non per questo meno solenne degli anni passati. La regina Elisabetta, però oltre che ad essere delusa dall’invito da parte dek duchi di Sussex, Harry e Meghan, che non voleranno a Londra per onorare il Natale con la nonna, è molto preoccupata per il futuro della famiglia reale, in special modo quello di William e Kate.

Leggi anche >>> “Non ho la forza di parlare”. Ex protagonista del GF Vip positiva al Covid?

Royal Family, la Regina Elisabetta è allarmata: “Non potrà più farlo”

Il principe William, come tutti sanno, ama mettersi alla guida dell’elicottero per trasportare l’intera famiglia da Londra alla residenza nel Norfolk. Fonti vicine a Buckingham Palace hanno affermato al The Sun che William “è un bravo pilota, ma gli incidenti possono sempre accadere, soprattutto con il tempo incerto”.

Le nuove generazioni sono sprezzanti del pericolo e sono sempre più restie alle regole, tanto che lo stesso William talvolta ha disobbedito. La Regina Elisabetta II così, in vista delle previsioni meteorologiche che prevedono maltempo per i prossimi giorni in Inghilterra, sembra essere inamovibile nelle sue decisioni così come accade con il principino George: “Non potrà più volare insieme ai genitori”.