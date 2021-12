GF Vip, ex inquilino rivela il suo dramma: “Ho imparato ad accettarmi”

L’ex vincitore del GF Vip si è messo a nudo davanti ai suoi follower, facendo una riflessione ed un invito molto particolare. Ecco di cosa si tratta.

Paola Di Benedetto non è soltanto la vincitrice della quarta edizione del GF Vip. Classe 1995, ha già vestito i panni di Madre Natura per Paolo Bonolis a Ciao Darwin, è stata naufraga dell’Isola dei Famosi. Attualmente è un’apprezzatissima conduttrice per RTL 102.5, per il quale ha condotto uno spettacolo musicale quest’estate.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, ex concorrente molestata: le sue parole sorprendono tutti – VIDEO

NON PERDERTI >>> GF Vip 6, Manuel Bortuzzo crolla nuovamente: lo sfogo è durissimo

Proprio il suo lavoro in radio in questi giorni pre-natalizi l’ha portata a conoscere uno dei suoi miti, Jovanotti. Sui social media, Paola Di Benedetto ammette di essere felicissima e molto fortunata per quanto le sta succedendo, anche se allo stesso tempo la stanchezza e lo stress non mancano. La showgirl sottolinea: “Il lavoro stressa. Eccome se stressa“.

GF Vip, Paola Di Benedetto a nudo: “Sono umana”

Un po’ a causa del lavoro, e forse un po’ a causa della genetica e del tempo che passa, Paola Di Benedetto ha ammesso di cominciare a vedere qualche capello bianco e qualche ruga d’espressione. Ecco dunque che l’ex vincitrice del GF Vip ha deciso di mettersi a nudo con i suoi followers, raccontando ciò che pensa dell’aspetto estetico.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, litigio nella notte: concorrente pensa di lasciare il programma

La conduttrice radiofonica ha pubblicato una foto sui propri canali social, facendosi vedere completamente senza trucco. I suoi brufoli sono in evidenza, e lei sottolinea: “La mia pelle cosa fa? Mi parla. Mi sta dicendo ‘Pao, forse è il caso di rallentare un po’!’ E come darle torto in effetti“. Nel frattempo, ha ammesso di aver imparato ad accettarsi così com’è.

Ecco la foto pubblicata da Paola di Benedetto su Instagram, che ha inviato anche i suoi ammiratori che si sono sentiti inadatti o brutti a non dare importanza al giudizio della gente.