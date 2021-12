GF Vip, ex concorrente molestata: le sue parole sorprendono tutti – VIDEO

Dayane Mello, dopo aver concluso la sua esperienza a La Fazenda, è tornata sui presunti abusi subiti da Nego Do Borel: le sue parole

Dopo il GF Vip 5, Dayane Mello ha deciso di partecipare ad un altro reality show. Questa volta, però, in Spagna: è stata una concorrente de La Fazenda (La Fattoria). Nel corso della sua esperienza l’ex gieffina avrebbe subito delle violenze. A molestare la 32enne, o quantomeno a provarci, è stato il cantante brasiliano Nego Do Borel.

In alcuni video il 29enne è stato immortalato mentre si avvicinava a Dayane. Questo, quando la modella brasiliana, a causa del vino, era meno lucida. La Mello proprio in queste ore, dopo essere tornata in Italia ed aver visionato i video incriminati, ha deciso di parlare ai suoi fans attraverso le Insta Stories.

“Dopo aver riflettuto sugli eventi accaduti con Nego a La Fattoria, valutando e rivalutando gli eventi, parlando con una psicologa sono giunta ad una conclusione. Sebbene la sua condotta non sia stata la più prudente possibile in quella situazione, non ha commesso abusi contro di me e non mi ha stuprata“, ha chiosato l’ex gieffina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, clamoroso retroscena: “E’ stata radiata”

L’ex concorrente del GF Vip 5, Dayane Mello, commenta quanto le sarebbe accaduto a La Fazenda

Dayane Mello ha visionato i video di quanto sarebbe accaduto con Nego Do Borel a La Fazenda in Spagna. L’ex concorrente del GF Vip 5 negli ultimi mesi è stata al centro della scena per le presunte molestie ricevute dal cantante brasiliano. Dopo il reality, però, la Mello ha deciso di non andare oltre querelando Do Borel: “Non ha commesso abusi contro di me e non mi ha stuprata”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Ex gieffina positiva al Covid, il messaggio terrorizza i fan

GUARDA QUI I VIDEO DELLA MELLO>>> Dayane dopo La Fazenda è giunta ad una conclusione: le sue parole su Instagram

La 32enne ha sottolineato che quello degli abusi sessuali è un tema serio: “Migliaia di donne subiscono abusi ogni anno in Brasile ed è per questo che dev’essere fatto sempre di tutto per evitare tali episodi“. Intanto la sua conclusione sul cantante brasiliano è la seguente: “Vi chiedo di interrompere la discussione una volta per tutte riguardo quello che è successo quella notte”, sottolineando che per quanto sia stato avventato, Do Borel non è un criminale.