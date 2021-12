GF Vip 6, Manuel Bortuzzo crolla nuovamente: lo sfogo è durissimo

Manuel Bortuzzo è nuovamente in crisi al GF Vip 6. Il duro sfogo con Lucrezia Selassié: “Mi sento fuori luogo”. Scopriamo il motivo

Manuel Bortuzzo ha un nuovo crollo nella casa del GF Vip 6. Il 22enne triestino, dopo essere stato al centro dell’attenzione nel corso del 29esimo appuntamento con il reality di Mediaset, ha deciso di sfogarsi con Lucrezia Selassié: “Mi sento fuori luogo”, ha chiosato.

Solo la scorsa settimana l’ex promessa del nuoto aveva comunicato a Signorini la sua decisione: rimanere al Grande Fratello Vip finché il pubblico da casa lo vorrà. Ma ieri sera, lunedì 20 dicembre, nella casa più spiata d’Italia è arrivato papà Franco a fargli una sorpresa.

I due hanno parlato anche delle imminenti festività e probabilmente in Manuel sarà scattata una molla di sconforto pensando al Natale senza la sua famiglia. Difatti, il gieffino ha esclamato: “Se manca uno non è festa per nessuno!”. Ma come mai Manuel si sentirebbe fuori luogo al Grande Fratello? Lo ha spiegato alla fidanzata.

Manuel Bortuzzo: “Mi sento fuori luogo”. Lo sfogo fatto a Lucrezia Selassiè

Dopo aver incontrato il suo papà, Manuel Bortuzzo ha avuto un momento di sconforto nella casa del GF Vip 6. Il gieffino si è sfogato con Lulù: “Mi sento fuori luogo. So che posso dare tanto, ma posso arrivare fino ad un certo punto“, ha dichiarato Manuel affermando che la sua vita è un’altra. “Per fortuna qui ci sei tu!”, ha esclamato Bortuzzo alla Selassié.

Infine Manuel ha concluso dicendo che è arrivato al Grande Fratello con un obiettivo preciso: raccontare la sua storia. “Se sono qui è per una cosa che mi è successa. Non ero destinato a questo“, ha sottolineato il 22enne. Intanto ha voluto rassicurare Lulù affermando che non ha intenzione di abbandonare la casa anche se la sua mente è volta alle Paralimpiadi di Parigi 2024.