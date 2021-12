Ex gieffina positiva al Covid, il messaggio terrorizza i fan. Arriva la conferma che tutti temevano, ma ci sono parole di speranza

Fino a qualche ora fa era soltanto un timore che si è trasformato in dura realtà per una delle ex gieffine più amate. Con un post infatti Clizia Incorvaia ha confermato di aver contratto il Covid, una situazione ancora più delicata per lei che tra un paio di mesi dovrà anche partorire.

“Ragazzi ho il Covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre). È un momento duro, difficilissimo, ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale che si sta occupando di noi tutti”. Ma ci sono anche messaggi positivi: Nina, la prima figlia, pur essendo positiva sta bene e soprattutto c’è chi si sta prendendo cura di loro.

Paolo Ciavarro, il suo compagno e futuro papà, non li molla di un centimetro: “Ha due attributi così. Ci sta accudendo in tutto, si prende cura di noi e ci sostiene in questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro Bebè”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Super artista di Sanremo è diventato papà: che gioia – FOTO

Ex gieffina positiva al Covid, i messaggi e gli scambi con i fan sono un sollievo

Solo 24 ore prima Clizia aveva annunciato che la prima figlia, Nina, era risultata positiva al virus. “Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il Covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria)”.

Proprio per questo aveva invitato tutti a non abbassare mai la guardia e a non essere superficiali, almeno non su questi argomenti. E già allora le era arrivato il supporto di chi con lei ha vissuto l’avventura al GF Vip, ma anche dei suoi fan più comuni che l’hanno incitata a non mollare mai.