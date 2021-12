Carlo Conti volta definitivamente pagina: in arrivo una super novità. Il presentatore della Rai ha in serbo un programma inedito per il futuro

Si era parlato di lui per la nuova edizione de ‘L’Eredità’, ma i progetti ora sembrano essere diversi. Carlo Conti farà parte della piccola rivoluzione editoriale che si appresta a vivere la Rai nel 2022. Il conduttore toscano è stato brillantemente alla guida di ‘Tale e Quale Show’, raccogliendo buoni risultati di ascolto. Ora chiusa la parentesi dell’undicesima edizione del format è pronto a raccogliere una nuova sfida. Secondo quanto riferito dai colleghi di Tvblog sembrerebbe infatti vicino ad abbracciare un nuovo programma innovativo. Si parla di un format che dovrebbe vedere la luce la prossima primavera, prendendo il posto di Top 10.

In base alle iniziali anticipazioni Conti dovrebbe occuparsi di un talent dedicato a gruppi musicali emergenti, che dovranno sfidarsi a base di cover di artisti di fama internazionale.

Carlo Conti volta definitivamente pagina: in arrivo un nuovo programma dopo ‘Tale e Quale Show’

Il lavoro sul nuovo programma starebbe già tenendo impegnato il conduttore toscano e sarà diverso rispetto a ‘Tale e Quale Show’. In questo caso infatti, l’obiettivo non sarà riprodurre una copia fedele dell’originale, ma verrà chiesto ai concorrenti di personalizzare le canzoni, cercando di renderle “proprie”.

Come avviene in show di questo tipo, ci sarà una giuria di ‘famosi‘ che dovranno esprimere il giudizio sulle interpretazioni. Per ora, però, non sono uscite ancora voci su chi potrebbe comporre il parterre dei vip. Di certo, da qui alla prossima primavera molte altre indiscrezioni potranno venire fuori, ma la cosa certa è che Carlo Conti è pronto ad intrattenere il pubblico fino al periodo estivo. Non resta che attendere.