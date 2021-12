Calciomercato Milan, Maldini on fire: colpaccio a sorpresa per gennaio

Nuovo obiettivo per il Milan in vista della sessione di calciomercato invernale. Maldini vira su un giocatore pronto e maturo.

Il Milan è caduto tra le mura amiche ai piedi del Napoli lasciando all’Inter, con una giornata di anticipo, il titolo di campione d’inverno della Serie A. Il gol netto annullato a Kessie al 90esimo avrebbe potuto regalare un punto al gruppo di Pioli in piena emergenza infortuni. Con il Napoli e anche la prossima gara sarà out Theo Hernandez. Il terzino sinistro si aggiunge così alla lunga lista che vede spiccare tra tutti i titolarissimi Calabria e Kjaer. A breve si aprirà la sessione invernale di mercato e Paolo Maldini sembra aver scelto chi sostituirà il centrale danese.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, super bomber in arrivo: firma ad un passo!

Calciomercato Milan, Maldini on fire: obiettivo a sorpresa per gennaio

Nelle ultime ore, secondo diverse indiscrezioni, è emersa l’incredibile notizia che Acerbi, difensore centrale della Lazio e nel giro della Nazionale, potrebbe lasciare molto presto il suo club. Le indiscrezioni non hanno fatto che intensificarsi venerdì pomeriggio, quando i biancocelesti hanno sconfitto il Genoa per 3-1.

Il secondo gol degli uomini di Sarri ha portato la firma proprio del difensore che ha un passato in rossonero e che dopo la rete ha esultato zittendo la curva e il suo mister. Il numero 33 dei biancocelesti nei giorni precedenti aveva ricevuto molte critiche per un errore commesso contro il Sassuolo.

Il suo gesto non è piaciuto però ai tifosi biancocelesti che lo hanno accusato di essere in fase calante da due anni a questa parte. Nel post partita Acerbi, da leader, si è scusato con un messaggio sui social, ma nonostante ciò resta il malumore in casa Lazio.

Tra i due litiganti il terzo gode. Maldini, sempre secondo gli stessi rumors, sarebbe intenzionato a riportare nella città della Madonnina Acerbi. Il difensore potrebbe lasciare la capitale già nel mercato di gennaio per una somma vicina a 5 milioni di euro. Rapporto qualità prezzo è ottimo, e con un innesto simile i rossoneri potrebbero continuare a perseguire il sogno scudetto.