Blanca anticipazioni, un rapimento sconvolge tutti: ultima puntata al cardiopalmo

Questa sera andrà in scena l’ultima puntata della fiction Rai, Blanca, con un rapimento che sconvolgerà la platea

La fiction Rai di grande successo, Blanca, è giunta al termine. Questa sera, a partire dalle 21:25 andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione che era inizialmente prevista per lunedì 27 dicembre.

LEGGI ANCHE > > > Carlo Conti volta definitivamente pagina: in arrivo una super novità

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, clamoroso: Sonia Bruganelli abbandona lo studio – VIDEO

Ai vertici Rai, infatti, hanno deciso di regalare ai telespettatori affezionati alle vicissitudini della poliziotta cieca ed il suo cane, semifinale e finale di stagione uno dietro l’altro con due serate di seguito dedicate. Lunedì 27 dicembre, pertanto, andrà in onda Non ti pago, una delle commedie con Sergio Castellitto ispirata al capolavoro di Eduardo De Filippo.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, arriva lo stop: trasmissione sostituita dai film

Anticipazioni ultima puntata martedì 21 dicembre: Blanca viene rapita

“Tu mi conosci troppo bene. Non è che mi controlli?”

Blanca STASERA e DOMANI, 20 e 21 dicembre, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay#BlancaLaSerie pic.twitter.com/NqJMlKjDo8 — Rai1 (@RaiUno) December 20, 2021

Appurato che è Nanni il maniaco che la controlla con delle telecamere piazzate in casa e non solo, Blanca finirà presto in grossi guai: il cuoco è arrivato quasi alla fine del suo spietato piano che ha minuziosamente preparato per danneggiare la poliziotta. Come se non bastasse, le condizioni di salute di Blanca continueranno a peggiorare notevolmente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo, figlio di un amato artista condannato per lesioni: il motivo

Intanto, al Commissariato arriva un nuovo caso da risolvere: al centro delle indagini c’è Carmine Russo, una nota conoscenza di Blanca. Si tratta, infatti, del padre di Sebastiano, l’uomo cui la poliziotta incolpa della morte di sua sorella. È l’ultima puntata di questa stagione ed il cerchio si stringe.