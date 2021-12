Super artista di Sanremo è diventato papà: che gioia – FOTO

Una grande gioia per l’artista italiano che ha partecipato al Festival di Sanremo: diventa papà per la terza volta!

Una meravigliosa notizia in casa Antonacci che è diventato papà per la terza volta. Carlo, figlio di Paola e Biagio è appena nato. È stato lo stesso artista italiano protagonista indiscusso di vari Festival di Sanremo ad annunciarlo sui social con una meravigliosa foto accolta con tanta gioia dai suoi follower ed altre persone del mondo dello spettacolo.

Sia Biagio che Paola, fidanzati dal 2004, avevano già figli da precedenti relazioni. Il cantante italiano ha avuto Paolo e Giovanni dalla relazione con la figlia di Gianni Morandi, Marianna;Paola, invece, ha una figlia, Benedetta, nata dalla precedente relazione con l’ex calciatore Massimo Brambati.

Sanremo, Biagio Antonacci è papà tris: benvenuto Carlo!

Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio.

“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio”. Così Biagio Antonacci ha annunciato di essere diventato padre per la terza volta, dopo Paolo e Giovanni ancora un fiocco azzurro per il cantante milanese.

Anche Carlo entrerà nel mondo della musica come i fratelli Paolo e Giovanni? Quest’ultimo, infatti, è un cantante e presentatore radiofonico. Il primogenito, invece, è uno degli autori italiani più apprezzati firmando testi per artisti come Nek, Alessandra Amoroso, CARA, Annalisa, Francesco Renga, ma soprattutto Fedez con cui ha scritto la hit estiva Mille e Sapore.