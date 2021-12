Anticipazioni Uomini e Donne, corteggiatrice reagisce malissimo: stupore in studio

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne svelano di una reazione da parte di una corteggiatrice che stupirà lo studio

Oggi, lunedì 20 dicembre, a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata di Uomini e Donne con un focus più preciso sul tronista Matteo Ranieri che, timidamente, sta provando ad aprire le perte del suo cuore.

Dopo Joele Milan, Matteo Fioravanti, Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti che hanno preso la loro decisione, adesso tocca a Matteo Ranieri fare il suo percorso e decidere, eventualmente, con quale corteggiatrice approfondire la conoscenza al di fuori del dating show di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne, Martina dura con Matteo: gli chiederà un confronto

L’ex fidanzato di Sophie Codegoni è sul trono corteggiato da Federica, Martina e da una nuova ragazza scesa in studio per lui. Proprio in occasione della puntata di oggi, lunedì 20 dicembre, Matteo deciderà di conoscere la nuova ragazza e continuare la frequentazione con Federica, lasciando a casa Martina con la quale, nelle passate puntate, c’è stato un bacio piuttosto passionale. Stanca dell’atteggiamento del bel tronista, Martina non ha reagito affatto bene e gli ha chiesto un confronto.

Nel frattempo, al Trono Over, i battibecchi tra Armando Incarnato e Marika Geraci non hanno fine. Il cavaliere partenopeo, poi, siederà al centro dello studio per fare un riepilogo delle sue ultime conoscenze e capire come sta andando il suo percorso ad Uomini e Donne.