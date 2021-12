Amici 21, allieva in lacrime: “Adesso la maestra si stanca di me”. Il motivo – VIDEO

Dopo l’ultima esibizione andata in onda nel day time odierno, la giovane allieva Carola Puddu non è riuscita a trattenere le lacrime: il motivo

Il daytime di Amici 21, questo pomeriggio, è tornato puntuale su Canale Cinque. Dopo la sfuriata fatta ieri da Rudy Zerbi alle allieve di canto Nicol e Rea, questa volta con l’umore a terra abbiamo visto un’allieva di Alessandra Celentano: Carola Puddu. Giudicata da Nancy Berti nel corso di una prova svolta oggi a sorpresa, la Puddu si è classificata all’ultimo posto con voto 4.

Per questo motivo la 20enne sarda non è riuscita a trattenere le lacrime: “La mastra adesso si stanca di me. Ho fatto lo stesso errore”. Carola ha ammesso che durante l’esibizione sulla libertà pensava soltanto ai passi che doveva fare: “Non mi sentivo per niente libera, aspettavo solo che finisse per scappare via“.

Carola Puddu in lacrime ad Amici 21: non è l’unica con l’umore a terra

La giovane allieva di Amici 21, Carola Puddu, non è riuscita a trattenere le lacrime dopo l’ultima esibizione andata in onda nel day time odierno. La 22enne ancora una volta si è piazzata ultima in classifica con un 4 datole dalla ballerina e coreografa Nancy Berti.

“E’ frustrante!”, ha esclamato Carola sottolineando: ” Ogni volta che faccio un passo in avanti, ne faccio due indietro”. A preoccupare la giovane allieva è soprattutto la reazione di Alessandra Celentano: “Me l’aveva detto l’altra volta. Adesso si stanca di me”. Ma Carola non è l’unica ad essere andata in crisi dopo l’esibizione a sorpresa.

Come la 22enne sarda, anche la nuova allieva Cosmary Fasanelli è apparta con l’umore a terra. La new entry di Amici 21 si è posizionata penultima in classifica. La ballerina ha confessato di avere un blocco da quando la sua insegnante l’ha definita moscia e finta.