Alex Belli, gesto inaspettato nei confronti di Soleil: rivolta dei fan – FOTO

Da quando è uscito dalla casa del GF Vip 6, Alex Belli ha continuato a fare una serie di provocazioni, soprattutto nei confronti dei suoi ex coinquilini e di Soleil Sorge. Ecco qual è il gesto che ha scatenato i fan.

Sicuramente uno dei personaggi che stanno facendo discutere di più in questo GF Vip 6 è Alex Belli. Il suo modo di esprimersi e, soprattutto, il suo comportamento all’interno della casa del Grande Fratello, hanno portato in molti a pensare che la sua attrazione nei confronti di Soleil Sorge sia stata concordata prima di entrare nel reality show.

Secondo molti, ci sarebbe Fabrizio Corona dietro a quando mostrato da Soleil ed Alex nella casa. Sarebbe sempre l’ex paparazzo dei vip ad aver suggerito a Delia Duran come comportarsi all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini. Alex Belli, però, respinge tutte le accuse, soprattutto quelle da parte di Soleil Sorge.

GF Vip 6, Alex Belli contro Soleil Sorge? Il gesto

Soleil Sorge, da quanto è rimasta all’interno della casa del GF Vip 6 senza Alex Belli, lo ha velocemente scaricato dicendo di essersi sentita usata da lui. L’ex attore di Centovetrine non ha voluto accettare queste accuse, ed ha deciso di pubblicare un messaggio sui propri canali social per mettere in chiaro la sua posizione.

Alex ha spiegato che Soleil era al corrente del fatto che lui sarebbe uscito dal programma per mettere ordine nella sua relazione con Delia. Nonostante ciò, non rinnega quanto successo con lei al GF Vip 6. Del resto, lui aveva dichiarato a Signorini che sicuramente lei farà parte del suo mondo in futuro: che cosa intendeva?

Ecco il messaggio pubblicato su Twitter da Alex Belli: