Valeria Marini è una furia e attacca le altre donne: sale la tensione al GF Vip – VIDEO

Scoppia la lite nella casa del GF Vip 6, con Valeria Marini che ha deciso di attaccare le altre donne: cos’è successo durante il reality.

In molti aspettavano una lite con Valeria Marini protagonista e forse la showgirl è entrata all’interno della casa proprio per questo motivo. Infatti per molti è stata calma fin troppo, ma adesso Valeriona è esplosa contro le altre concorrenti. Le coinquiline infatti hanno toccato un tasto caro alla Marini, ossia la luce in prima fila. I vipponi al momento sono impegnati a ad organizzare uno spettacolo di Natale, con Carmen Russo che però ha fatto un grosso errore.

Infatti la ballerina non dando un posto in prima fila alla Marini ha scatenato la sua ira. Queen Valery non ha accolto l’invito a spostarsi in seconda fila ed ha scatenato la lite. Durante la prima edizione del reality che vede protagonisti i Vip, Valeria ha scatenato la lite per uno scolapasta mentre nella quarta edizone ci pensò un rosario. Andiamo quindi a vedere la lite scaturita nel corso della trasmissione.

Valeria Marini contro Carmen Russo: la lite – VIDEO

Anche durante le prove per lo show di Natale, poteva mai mancare qualche dissapore tra i nostri Vipponi? 🔥 #GFVIP https://t.co/rprHGEfVGc — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 19, 2021

La richiesta di Carmen Russo di ha fatto impazzire Valeria Marini. Infatti la showgirl ha esclamato: “Va bene, allora andate voi davanti basta. Anche se io non sono abituata ad andare dietro. Non sono abituata Carmen cerca di capirmi. Io sono sempre stata abituata dall’inizio che sono sul palco a stare davanti e non sono abituata a stare dietro“. Ma lo sfogo della Valeriona Nazionale non si è concluso qui.

Infatti la Marini ha poi continuato ad attaccare affermando: “Ragazze io non sono abituata, allora mi tolgo da questo numero, perché non fa per me questa soluzione. Se a me toglie le mie abitudini non rendo come dovrei“. Ma non solo, Valeria ha poi anche attaccato la coreografia della Russo: “Già questa coreografia per me non va, poi se devo fare cose che non sono mie“. Infine la showgirl ha concluso la diatriba affermando: “Il fatto non è che sono una prima donna, perché lo siamo tutte prime donne, io sono abituata alla posizione sul palcoscenico, perché altrimenti a stare dietro mi sfaso“.