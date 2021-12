Uomini e Donne, arriva lo stop: trasmissione sostituita dai film

È arrivata la coferma di Mediaset riguardo la decisione dello stop a Uomini e Donne. Ecco tutti i dettagli e le date riguardo questa scelta e cosa si potranno aspettare gli spettatori nei prossimi giorni.

Mercoledì 22 dicembre sarà l’ultimo giorno che Uomini e Donne andrà in onda. Dopo la sospensione di Amici il 19 dicembre, anche il dating-show andrà in vacanza per le festività natalizie. Maria De Filippi potrà quindi riposarsi in vista degli impegni di gennaio, dove sarà conduttrice anche del tradizionale appuntamento con C’è posta per te.

Da giovedì 23 dicembre in poi, infatti, Uomini e Donne non sarà più trasmesso da Canale 5, neanche sotto forma di repliche. Mediaset ha deciso di mettere in palinsesto una serie di film in tema con le festività. Il 23 andrà in onda Un Natale da Corgi, mentre il 24 ci sarà Christmas at the Palace – Natale a Palazzo.

Uomini e Donne, la scelta di Roberta prima dello stop?

Dopo le indiscrezioni filtrate durante le registrazioni, in molti sono curiosi di sapere quando Uomini e Donne manderà in onda le registrazioni delle ultime due esterne di Roberta, oltre alla scelta finale. La data scelta da Canale 5 purtroppo non è vicina: bisognerà aspettare dopo le vacanze natalizie, quando il 10 gennaio riprenderà la trasmissione Uomini e Donne.

Nel frattempo, il dating-show continua a regalare continui colpi di scena. Protagonista dell’ultima puntata è stato lo scambio fra Maria De Filippi e Luigi del Trono Over. La conduttrice non ha esitato a far notare al cavaliere che stava fornendo versioni differenti sugli stessi avvenimenti, quindi stava mentendo.