Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe: “Stai a giocare a rimpiattino”

Maria De Filippi perde nuovamente le staffe a Uomini e Donne: sbugiardato cavaliere del trono over con l’intervento della redazione

A Uomini e Donne si ritorna punto e a capo. Com’è già capitato nel corso di questa nuova stagione del seguitissimo talk show di Mediaset, Maria De Filippi e la redazione hanno sbugiardato un cavaliere del trono over: Luigi. L’uomo da tempo accetterebbe i numeri delle dame ma, a tal riguardo, avrebbe detto una bugia facendo infuriare la padrona di casa.

La De Filippi ha così deciso di chiamare qualcuno della redazione a fare chiarezza ed è arrivata Lucia. Quest’ultima ha spiegato che quanto dichiarano i partecipanti di Uomini e Donne, viene trascritto dalla redazione del programma. Luigi ha raccontato in puntata che sarebbe stato chiamato da Letizia (madre di Roberta Giusti) quando in realtà a fare il primo passo verso la donna è stato proprio lui.

Inoltre il cavaliere aveva comunicato alla redazione che non voleva più conoscere altre donne, ma così non è stato. “Ti abbiamo chiesto: ‘Se chiamano per conoscerti le possiamo far venire?’ Tu hai detto di sì!”, ha chiosato Lucia. A questo punto è intervenuta anche Maria De Filippi ma il cavaliere ha continuato a fare finta di nulla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> “Non ho la forza di parlare”. Ex protagonista del GF Vip positiva al Covid?

Uomini e Donne, Lugi fa infuriare tutti: Maria De Filippi perde la pazienza

Dopo Joele Milan e Andrea Nicole, anche il cavaliere del trono over, Luigi, ha fatto infuriare Maria De Filippi e la redazione. Oltre che in studio, anche dietro le quinte è successo qualcosa. A raccontarlo è stata sempre Lucia. “Il punto è che su mia insistenza lui dice che è stato costretto da Angela. Gli dico: ‘Guarda, faccio salire Angela dato che hai avuto questa costrizione’ “, ha chiosato l’assistente della De Filippi.