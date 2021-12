Il Covid si abbatte anche sulla Royal Family: colpo di scena Regina Elisabetta

Royal Family, la decisione della Regina Elisabetta per “salvare” il Natale. Nonostante i problemi per il Covid si cerca di mantenere la tradizione inalterata

Il Natale è ormai alle porte e a Buckingham Palace fervono i preparativi. Quest’anno non è ancora certo se, proprio all’ultimo minuto raggiungeranno Londra anche Meghan Markle e il principe Harry. Le difficoltà legate alla crescita di contagi di Covid, con la variante Omicron, sta scombussolando tutti i piani anche a Palazzo. La Regina Elisabetta ha saltato il suo consueto servizio domenicale a Windsor come parte delle misure prese nel periodo precedente il Natale, proprio per salvaguardare le tradizionali celebrazioni festive reali.

Secondo quanto riferito dal MailOnline, Sua Maestà è determinata a trascorrere le festività natalizie nel Norfolk con tutti i suoi cari, senza rinunciare per il secondo anno consecutivo alle celebrazioni. Tuttavia è “consapevole” della crisi Covid in continua evoluzione e sta seguendo le disposizioni del governo, secondo quanto riportato da una fonte reale.

La stessa ha dichiarato al Mirror: “La regina e il resto della famiglia sono consapevoli che la situazione è in continua evoluzione e che potrebbero essere colpite anche molte migliaia di famiglie. Per questo sta aspettando per prendere una decisione definitiva su dove e come trascorrere il Natale”.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry e Meghan l’hanno fatta grossa: incredibile decisione

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, confessione bomba: cosa fanno Kate e William quando i figli dormono?

Royal Family, la decisione della Regina Elisabetta: come festeggerà il Natale

La monarca festeggia il Natale a Sandringham House con i suoi cari dal 1988. L’anno scorso, a causa della pandemia di coronavirus, Buckingham Palace ha annunciato all’inizio di dicembre, prima che entrasse in vigore il terzo blocco nazionale, la cancellazione di ogni protocollo festivo.

Quest’anno, se tutto andrà nella giusta direzione, governo permettendo, la sua famiglia si riunirà nella tenuta di Sandringham tra il 24 e il 25 dicembre.

Il Mirror ha affermato che un’alternativa al raduno a Sandringham sarebbe quella di trascorrere il Natale al Castello di Windsor, che è stata la residenza principale di Elisabetta II dallo scoppio della pandemia. Una scelta definitiva è attesa quanto prima e influenzerà l’umore della prima cittadina inglese.