“Non ho la forza di parlare”. Ex protagonista del GF Vip positiva al Covid?

Un’ex protagonista del GF Vip ha dichiarato di essere risultata positiva al Covid. Le sue parole sono strazianti e lei stessa ha affermato di non avere la forza di parlare.

Clizia Incorvaia, compagna di Paolo Ciavarro dal quale aspetta un bambino, dopo un po’ di assenza è tornata a parlare ai suoi amatissimi follower della situazione Covid in casa sua. Ad aver contratto il virus nei giorni scorsi è stata la figlia Nina, di sei anni, frutto della sua ex relazione con il frontman del gruppo musicale pop rock Le Vibrazioni, Francesco Sarcina.

Lei è in attesa del suo secondogenito, un maschietto, e la paura che lei stessa abbia contratto il virus ha allarmato lei e i suoi fan i quali, attraverso tantissimi messaggi, stanno cercando di tranquillizzarla e starle vicino.

GF Vip, ex protagonista positiva al Covid? “Non ho la forza di parlare”

“Non ho la forza di parlare. Sono molto stanca e ho dolori ovunque – scrive Clizia nelle IG stories sul suo profilo ufficiale. – Credo di aver contratto il covid anche io. La cucciola pare in fase di miglioramento… Navighiamo a vista… La mia più grande paura, il Covid, mi è venuta a trovare mio malgrado, avendo rinunciato a vita sociale, eventi, amici, tutto. Però mia figlia è in età scolastica. Nonostante il momento di difficoltà che stiamo vivendo, voglio lasciarvi un pensiero felice a me e voi…”.

Poi un messaggio rivolto a tutti coloro che prestano poca attenzione al vero pericolo che rappresenta il Covid: “Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari – non rapidi – dinanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro. Non siate superficiali e riservate la “sana leggerezza” ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo è più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo. Questo è il migliore messaggio natalizio che potete inviare”.