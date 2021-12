C’è il nome del vincitore del GF Vip 6: l’annuncio lascia tutti a bocca aperta

Spunta il nome del vincitore del GF Vip 6. L’annuncio spiazza tutti i fan del reality show: andiamo a scoprire la clamorosa indiscrezione.

Nell’ultima settimana abbiamo visto l’uscita di scena di Aldo Montano dalla casa del GF Vip 6. Il campione olimpico infatti ha dovuto dire addio per alcuni impegni professionali, anche se in molti lo davano come uno dei candidati alla vittoria del reality. Nel corso di una diretta su Instagram, Montano ha voluto raccontare un pò la sua esperienza all’interno del reality. Lo schermitore, come il resto dei telespettatori, non ha ben capito il triangolo che si è venuto a creare tra Belli, Delia Duran e Soleil.

Parlando dell’attore di CentoVetrine, il campione ha dichiarato: “Con Alex è iniziata con una grande amicizia, con la storia dei tre moschettieri. Me la sono goduta fino al litigio. Dopo è partita la telenovela. Le strade sono due: se è tutto finto con la moglie è grave, ha preso per il c..o tutti. Se fosse vero sarebbe ancora più grave, ha mancato di rispetto a un’amicizia e alla sua donna“. Qualsiasi sia l’opzione, Montano comunque crede che sia stata una brutta figura. Mentre parlando di Soleil Sorge, Montano ha ricordato che lei è una delle poche persone con cui non ha stretto rapporto.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Clamorosa decisione della Rai, è ufficiale: salta uno degli appuntamenti più attesi

GF Vip 6, Aldo Montano sui suoi ex compagni: lo schermitore a ruota libera

Aldo Montano durante la diretta su Instagram ha voluto parlare un pò di tutti i compagni. Ha riservato parole al miele per Katia Ricciarelli, considerata dal campione una donna straordinaria e un’amica speciale. Parlando di Manuel Bortuzzo, il campione ha espresso il suo desiderio di portarlo verso la scherma. Parole di stima anche per Gianmaria Antinolfi considerato una persona fantastica e di sani principi. Inoltre si è espresso anche sulla sua relazione con Sophie Codegoni affermando: “Adoro sia Gianma sia lei che è gentile, educata e intelligente“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, il regalo a LDA svela un terribile retroscena: quanta sofferenza

Anche con Davide Silvestri inizialmente lo schermitore aveva legato tantissimo, salvo poi allentare i rapporti dopo che quest ultimo si è appartato con Alex Belli e Soleil Sorge. Proprio tornando sulla coppia che ha infiammato il reality, Aldo ha precisato: “Sa dare i giusti messaggi, è equilibrato, è un ragazzo con la testa sulle spalle e se lo meriterebbe“. Stima profonda anche per Manila Nazzaro. Infine il campione olimpico ha riservato anche una piccolissima parentesi su Tommaso Zorizi, affermando: “Non lo conosco, ma ne sento parlare molto bene da chiunque“.