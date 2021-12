Napoli, autista del bus invita a indossare la mascherina. Il passeggero risponde con sputi e calci

Ennesima aggressione ai danni di un dipendente del servizio pubblico di trasporto cittadino che invita un passeggero a indossare correttamente la mascherina. Stavolta siamo a Napoli, dove un passeggero ha risposto con minacce, sputi e calci alla cabina di guida alla richiesta dell'autista di indossare la mascherina. Quando gli animi sembrano essersi placati, il passeggero - dapprima sceso dal bus - torna indietro dopo aver raccolto una bottiglia di vetro da terra. " Ormai è diventato impossibile per il personale front line Anm lavorare in sicurezza - afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale Usb - ogni giorno siamo costretti a registrare nuove aggressioni fisiche e verbali da parte di persone che pretendono di non rispettare le normative anti-Covid:"