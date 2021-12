Napoli, fiamme in Villa Comunale: distrutte le palme

Un vasto incendio si è sviluppato nella storica Villa Comunale di Napoli, poco prima delle ore 19 del 20 dicembre. Le fiamme hanno distrutto almeno sei palme sul lato che dà su piazza Vittoria, a pochi passi dal Lungomare partenopeo. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno circoscritto l'incendio e domato le fiamme, evitando danni ben peggiori. Si indaga ora sulle cause del rogo, non si esclude alcuna ipotesi. La Villa Comunale di Napoli è un parco monumentale che da anni è soggetto a degrado. Molta della vegetazione risalente al '700 versa nell'abbandono. I progetti di riqualificazione sono, per ora, rimasti solo sulla carta.