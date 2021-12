Milano, incendio in un piazzale in via Ripamonti: in fiamme auto e container

Intorno alle 23 di ieri, domenica 19 dicembre, diversi container e una quindicina di vetture sono andate in fiamme in via Ripamonti, a Milano. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all’alba per porre fine al vasto incendio. A fuoco anche un’autocisterna contenente oli minerali. Inquirenti al lavoro per risalire alla dinamica dell’incendio.