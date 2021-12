GF Vip 6, la nuova concorrente è una splendida attrice: entra subito in casa

Nel corso della puntata di stasera del GF Vip 6 potrebbe entrare una nuova concorrente. E’ una splendida attrice, scopriamo chi è.

Nelle ultime settimane la redazione del GF Vip 6 ha annunciato nuovi ingressi all’interno della casa. Ad oggi abbiamo visto già l’ingresso a programma in corso di personaggi di rilievo come Valeria Marini e Maria Monsè.

Dopo giorni di speculazioni e voci di corridoio, però, sono pronti ad entrare nella casa due nuovissimi concorrenti, che appunto festeggeranno le feste natalizie proprio all’interno della casa di Cinecittà. I nuovi ingressi sono previsti per la prossima puntata del reality che andrà in onda staserà, lunedì 20 dicembre. Andiamo quindi a vedere chi saranno i due nuovi concorrenti che presenterà Alfonso Signorini.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Dopo Charlene, anche Alberto di Monaco scomparso: i figli restano da soli

GF Vip 6, Alfonso Signorini presenta i nuovi concorrenti: chi sono

La prima concorrente ad entrare all’interno della Casa più spiata dagli italiani sarà Natalie Caldonazzo. Nota anche come Nataly Shell, la showgirl romana è nota per essere un ex ballerina e personaggio storico del Bagaglino. Inoltre nella casa conosce un’altra vippona entrata pochi giorni fa ossia Eva Grimaldi. Per anni Natalie è stata legata al compianto comico napoletano Massimo Troisi. Inoltre nel corso della sua carriera è stata concorrente anche della 12esima edizione de “L’Isola dei Famosi” e ha preso parte alla seconda edizione di “Temptation Island VIP”.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, il regalo a LDA svela un terribile retroscena: quanta sofferenza

Mentre invcee il secondo concorrente ad entrare in casa sarà Barù Gaetani d’Aragona, il nipote di Costantino della Gherardesca. Gaetani è un food influencer e conta oltre 37mila followers su Instagram. Con suo zio Barù ha già partecipato alla prima edizione di “Pechino Express”. Successivamente si è fatto conoscere per delle comparse nel programma ‘Detto Fatto’ ed è anche stato giudice nella trasmissione ‘Cuochi e Fiamme‘. Prima di Gaetani e Caldonazzo ad entrare nella casa nelle ultime settimane ci hanno pensato: Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme.