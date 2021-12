GF Vip 6, clamoroso: Sonia Bruganelli abbandona lo studio – VIDEO

Durante la puntata del GF Vip 6 del 20 dicembre ci sono state scintille in studio: Sonia Bruganelli ha dunque lasciato lo studio. Ecco cosa è successo.

Sonia Bruganelli ha fatto molto discutere dal primo momento in cui ha accettato di lavorare al GF Vip 6 vestendo per la prima volta i panni dell’opinionista. Il marito, Paolo Bonolis, l’ha subito promossa a pieni voti, mentre invece il pubblico non ha potuto fare a meno di notare la continua difesa di Soleil, che sembrerebbe essere un’amica di famiglia.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, la nuova concorrente è una splendida attrice: entra subito in casa

NON PERDERTI >>> C’è il nome del vincitore del GF Vip 6: l’annuncio lascia tutti a bocca aperta

Durante la diretta del 20 dicembre, Alex Belli è di nuovo tornato in studio, cosa molto insolita per un ex concorrente che è stato squalificato per non aver rispettato le regole del reality. Sonia Bruganelli ha voluto ribattere a quanto l’ex protagonista di Centrovetrine stava dicendo, ma Alfonso Signorini le ha chiesto di non parlare più.

GF Vip 6, perchè Sonia Bruganelli ha lasciato lo studio

Sonia Bruganelli si è offesa per come Alfonso Signorini le ha chiesto di non proseguire a parlare, rivendicando il suo ruolo di conduttore della trasmissione. Si è dunque alzata ed ha lasciato lo studio, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso durante il blocco della pubblicità. Quando la diretta è ripresa, Sonia era in studio di fianco ad Adriana Volpe.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, clamorosa rivelazione spiazza tutti: “Si sono messi d’accordo”

Inizialmente non è stata data alcuna spiegazione di quanto successo, ma poi Sonia ed Alfonso hanno avuto modo di smorzare i toni. L’opinionista ha sottolineato di non aver gradito il modo poco garbato con cui il conduttore le ha chiesto di stare zitta, lui ha ribadito le necessità tecniche. Hanno promesso di chiarirsi durante il successivo blocco pubblicitario.

Ecco il video in cui si vede il litigio fra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini al termine del quale l’opinionista ha lasciato lo studio:

Ecco una vecchia foto condivisa su Instagram da Sonia Bruganelli, dove commenta: “Alfonso Signorini è capace di farmi ridere come poche persone…“.