Clamorosa decisione della Rai, è ufficiale: salta uno degli appuntamenti più attesi

Decisione insapettata della Rai che deciso di riprogrammare uno degli appuntamenti più attesi: andiamo a vedere il motivo della scelta.

Cambia il palinsesto di Rai 1 per quanto riguarda i giorni festivi. Infatti la rete principale del servizio pubblico ha deciso di rimandare la messa in onda dell’atteso film ‘Non ti Pago‘. La pellicola è tratta dalla famosa commedia di Eduardo De Filippo. Inizialmente il film-tv doveva andare in onda il prossimo lunedì 27 dicembre e slitta a data da destinarsi. Al suo posto verrà trasmesso un grande classico Disney come ‘Cenerentola‘.

La pellicola in questione vede protagonista Sergio Castellitto ed è diretta da Edoardo De Angelis. Questo è il terzo ed ultimo progetto dell’attore italiano che ha cercato di ricalcare le orme del celebre drammaturgo partenopeo. A dicembre 2020 si partì con ‘Natale in Casa Cupiello‘, mentre questa settimana era andato in onda ‘Sabato, Domenica e Lunedì‘. Quindi nel pieno delle festività doveva andare in onda la storia di Ferdinando Quagliuolo e del biglietto vincente del quale lui, proprietario di un banco lotto, decide di appropriarsi perchè frutto di numeri suggeriti in sogno dal padre ad un suo impiegato. Andiamo a vedere i motivi dietro la decisione del Servizio Pubblico.

Rai, la decisione è arrivata: rimandata la messa in onda del film ‘Non ti pago’

Ovviamente la decisione di rinviare il film ‘Non ti pago‘ con Sergio Castellitto è dovuto a motivi di share. Infatti nello slot del 27 dicembre, la pellicola andrebbe a scontrarsi con il Grande Fratello Vip del lunedì. Il reality show di Canale 5 è in gran forma e settimana dopo settimana sta macinando ascolti. Inoltre dalla parte della Rai ci sarebbero anche i magri ascolti ottenuti martedì scorso da ‘Sabato, Domenica e Lunedì‘. Un vero e proprio colpo basso per la programmazione del Servizio Pubblico durante le festività.

Una delusione inaspettata visto che un anno fa ‘Natale in Casa Cupiello‘ era riuscita ad appassionare cinque milioni e seicentomila spettatori con uno share del 23.9%. Per questo motivo si erano create alte aspettative anche per la messa in onda di ‘Sabato, Domenica e Lunedì‘. Però il secondo appuntamento con i re-make della commedia di Edoardo De Filippo ha ottenuto solamente al 15.44% con ‘soli’ tre milioni di spettatori incollati alla televisione. Vedremo quindi se il film di Castellitto verrà riprogrammato direttamente ad inizio 2022.