Charlene di Monaco esprime le ultime volontà? Indiscrezione choc

Sarebbe emerso un nuovo dettaglio inquietante riguardo Charlene di Monaco e la sua presunta malattia. La principessa potrebbe stare veramente male, ed avrebbe dunque preso una decisione molto forte: ecco i dettagli.

Il 10 dicembre c’è stato un anniversario molto importante nel Principato di Monaco. I gemelli Jacques e Gabrielle, i figli di Alberto e Charlene, hanno compiuto sette anni. Non è dato sapere se abbiano trascorso o meno questa festa insieme alla loro mamma, ma la tristezza che trapela dai loro occhi nelle ultime apparizioni pubbliche lo smentirebbe.

In assenza di un comunicato ufficiale da parte della principessa di Monaco, Charlene, o del suo marito Alberto, le voci riguardo la sua salute hanno continuato a rincorrersi. Sembrerebbe sempre più improbabile che Charlene Wittstock sia stata in Sud Africa per un infezione otorino-laringoiatrica, ma la sua assenza a corte diventa sempre più pesante.

Charlene di Monaco, nuovo dettaglio inquietante

Il ricovero subito dopo il ritorno di Charlene a Monaco sembrerebbe confermare la gravità dello stato di salute della principessa. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata sfigurata dalla chirurgia plastica. Secondo altre voci, avrebbe avuto un tumore al cervello e sarebbe diventata dipendente dagli psico-farmaci.

Il quotidiano Libero riporta che Charlene avrebbe fatto “un’ultima richiesta” ad Alberto, ovvero che ci sia una presenza femminile vicino ai suoi gemelli. Sarebbe questa la conferma del fatto che la situazione è davvero disperata o che la principessa non potrà guarire nel giro di poche settimane?

