Dopo Charlene, anche Alberto di Monaco scomparso: i figli restano da soli

Le notizie che arrivano dal Principato di Monaco non sono per nulla confortanti: l’assenza di Alberto, oltre a quella di Charlene agli eventi più importanti non è passata inosservata. Ecco cosa sta succedendo.

Da ormai qualche mese il mistero sul vero stato di salute di Charlene Wittstock è diventato sempre più fitto. La spiegazione ufficiale, ovvero un’infezione alle vie aeree, secondo diverse fonti potrebbe non essere la verità completa di quanto successo. Il dimagrimento della principessa monegasca, però è davvero preoccupante.

Secondo alcune indiscrezioni, Charlene avrebbe abusato della chirurgia estetica, e durante un intervento a Dubai qualcosa sarebbe andato storto, lasciandola addirittura sfigurata. Sempre questo sembrerebbe essere il motivo per cui, una volta tornata a Monaco, sarebbe poi sparita nel nulla, mancando anche ad ogni evento pubblico.

Charlene e Alberto di Monaco, l’assenza inspiegabile

Il quotidiano Libero ha rilevato un’ulteriore stranezza rispetto quanto sta succedendo nel Principato di Monaco. Durante l’evento ufficiale di accensione dell’albero di Natale, erano presenti i due figli di Charlene ed Alberto, Jacques e Gabriella. Insieme a loro, non c’erano i genitori, ma la zia Stéphanie e i suoi due figli Louis Ducruet e Camille Gottlieb.

L’assenza dei due principi non è passata inosservata. Se da un lato l’assenza di Charlene sarebbe giustificata ufficialmente da problemi di salute mai specificati, il suo ricovero in una clinica Svizzera rimane un’indiscrezione. Dall’altra parte, non è chiaro come mai Alberto non si sia neanche fatto vedere: quale altro impegno più simbolico di questo poteva avere?

