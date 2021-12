Cashback, incredibile beffa finale: una stangata per gli italiani. Tutti aspettavano i pagamenti ma qualcosa non ha funzionato

Poco prima di Natale sarà scritta la parola fine su un capitolo importante della nostra vita di quest’anno. Perché per la prima volta in Italia era stato introdotto il Cashback di Stato e il Supercashback, con il doppio scopo di far ripartire l’economia incentivando i consumi ma anche di tracciare i pagamenti.

Un successo, lo hanno riconosciuto tutti, anche se alla fine dei conti per lo Stato è stata anche una spesa notevole. Ora che praticamente sono stati liquidato tutti i debiti, con i pagamenti dei 1500 euro destinati a chi ha partecipato al Supercashback, è tempo di bilanci. Ma c’è una grande sorpresa finale che per qualcuno suona come una beffa.

Infatti i 1500 euro sono arrivati tutti o quasi. Come ha fatto sapere la Consap, l’Ente delegato dal governo al pagamento dei premi che i consumatori italiani si sono meritati sul campo, 37 vincitori che erano regolarmente in classifica non hanno ricevuto il premio finale. Il motivo? La loro distrazione, perché non hanno comunicato correttamente l’Iban sul quale versare i 1500 euro.

Cashback, incredibile beffa finale: ormai non c’è più tempo per i ricorsi

Con questo pagamento si chiude quindi anche un’era, perché nella nuova Manovra fiscale non è prevista la reintroduzione del cashback, anche nella sua forma più semplice. Il governo ha ritenuto opportuno destinare quei fondi ad altre forme di sostegno del reddito e a sgravi fiscali per imprese e lavoratori.

Almeno per il 2022 quindi dobbiamo dire addio ad ogni forma di cashback pubblico anche se rimangono quelle private. Rimarrà però la vigilanza tassativa sul tracciamento dei pagamenti e quindi i consumatori italiani dovranno prestare al massima attenzione a tutto quello che faranno. Per i 37 che non hanno incassato il Supercashback, invece, nessuna speranza perché i tempi per i ricorsi sono finiti.