Capodanno, tamponi anche ai vaccinati per partecipare agli eventi: tutte le novità

Le nuove regole per arginare i contagi nel periodo di Capodanno verranno decide il 23 dicembre. Per partecipare agli eventi affollati, anche chi è vaccinato dovrà fare il tampone. Non ci saranno limitazioni per le feste nelle abitazioni, ma solo raccomandazioni.

Quando entrerà in vigore il provvedimento

Il Governo potrebbe decidere di far entrare in vigore le nuove regole il 27 dicembre, in occasione del Capodanno.

Vigilia e Capodanno

Anche chi è vaccinato dovrà fare un tampone per andare in discoteca, nei locali pubblici e agli eventi di piazza che saranno comunque con ingressi contingentati. L’obiettivo è evitare che persone potenzialmente contagiose, quindi anche gli asintomatici, partecipino agli eventi.

Ristoranti

Non verrà richiesto il tampone per andare al ristorante ma sarà obbligatorio farlo per partecipare a feste e cene nei locali pubblici.

Stadi e spettacoli

Il tampone sarà indispensabile per andare allo stadio e per assistere a tutti gli eventi sportivi. L’obbligo potrebbe essere introdotto anche per cinema e teatri.

Obbligo vaccinale

Con l’arrivo del nuovo anno potrebbe essere ampliato l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori. Quest’ultimo è già previsto per il personale sanitario e scolastico e le forze dell’ordine. Sarà la cabina di regia a decidere se sia indispensabile o meno, dopo la richiesta di Confindustria e sindacati.

Mascherine all’aperto

Nelle sette Regioni che attualmente si trovano i zona gialla, sono obbligatorie le mascherine all’aperto: Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Provincia di Bolzano, Veneto, Liguria, provincia di Trento e Marche. I presidenti di altre Regioni hanno deciso di imporle. In Lazio sarà obbligatorio indossare le mascherine all’aperto a partire dal 23 dicembre, mentre a Milano e in altri Comuni, l’obbligo è stato imposto nei centri cittadini e nelle vie dello shopping. Il Governo deciderà se estendere l’obbligo in tutta Italia.