Un avvenimento fa saltare tutto. È allarme generale tra il pubblico di Beautiful che vede compromesso l’episodio di una delle soap-opera più seguite al mondo.

Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, è stata trasmessa per la prima volta nel 1987 negli States mentre in Italia tre anni più tardi, quindi nel 1990. Dopo 31 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di fedelissimi telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2.8/2.9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. Il motivo di tale successo è dovuto alla trama avvincente che ogni giorno si arricchisce di numerosissimi colpi di scena proprio gli ultimi che hanno caratterizzato le ultime messe in onda alle 14.05 su Canale5.

Leggi anche >>> Manuel Bortuzzo esplode: “Se potessi spaccare questa finestra lo farei”. Cos’è successo

Leggi anche >>> “Non ho la forza di parlare”. Ex protagonista del GF Vip positiva al Covid?

Beautiful, un avvenimento fa saltare tutto: allarme generale tra il pubblico

Il 25 dicembre la Mediaset non trasmetterà l’episodio di Beautiful in quanto verrà data la precedenza a film natalizi che intratteranno il pubblico per l’intero giorno di Natale. La soap opera però salterà solo per un giorno e tutti i telespettatori che hanno a cuore le vicende legate alla famiglia Forrester e a tutto ciò che ruota attorno a loro, potranno rifarsi il giorno seguente.

Difatti, come rivelato dal sito davidemaggio.it, le puntate di Beautiful verranno ritrasmesse su Canale 5 alla solita ora, 14.05, a partire dal giorno di Santo Stefano, ossia il 26 dicembre. Tutti i telespettatori, dunque potranno dormire sonni tranquilli.