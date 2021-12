Anticipazioni Una Vita, Antonito tradisce Lolita: ad Acacias scoppia una rissa

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita – Acacias 38 svelano che scoppia una rissa a seguito del tradimento di Antonito

Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Nei passati episodi, Antonito è stato colto in flagrante: Lolita l’ha visto con Natalia.

A seguito del tradimento, Lolita si è detta delusa ed amareggiata dal politico e lo caccia di casa. Antonito fa ritorno soltanto per prendere le sue cose ed andar via, ma proprio quando è in casa lo raggiunge la Quesada che inizia a sedurlo fin quando arriva Lolita incredula di quanto sta accadendo davanti ai suoi occhi.

Anticipazioni Una Vita, la reazione della città al tradimento di Antonito

Quello che Antonito non sa è che, oltre all’ira di Lolita, dovrà far fronte anche alla reazione della città di Acacias non appena scoprono di quanto accaduto. Tutto parte dai vicini che non apprezzano affatto il modo di Natalia di sedurre il politico, così tutte le signore di Acacias si organizzano per mostrare la loro ostilità nei confronti della nuova arrivata: dalle cose più piccole ai fatti più grandi.

Nel ricco quartiere spagnolo, un giorno, in seguito all’ennesimo sgarbo nasce una rissa tra donne. A mettere ordine arriva Genoveva che, oltre ogni aspettativa, si avvicina ai Quesada: cosa starà tramando?