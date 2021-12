Anticipazioni Love is in the Air, Serkan sempre più vicino ad una scoperta pazzesca: grande tensione

Tra Eda e Serkan esplode di nuovo la passione: intanto l’architetto si avvicina ad una scoperta pazzesca. Tutte le anticipazioni di Love is in the Air

A Love is in the Air non mancano mai i colpi di scena. Dopo l’ennesima lite che c’è stata tra Eda e Serkan a causa della forte gelosia di quest’ultimo, i due protagonisti saranno ancora al centro dell’attenzione. Difatti, nelle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre 2021, tra l’architetto e Eda esploderà nuovamente l’amore.

Tra i due ci sarà un bacio intriso di passione ma non per questo i problemi saranno finiti. Del resto questo momento prima o poi sarebbe dovuto arrivare: entrambi non hanno mai smesso di amarsi. Intanto Serkan sarà sempre più vicino ad una scoperta che lo turberà profondamente: Kiraz è sua figlia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Amici 21, allieve a rischio eliminazione: l’avvertimento di Rudy Zerbi – VIDEO

Aydan vicina alla verità: Kiraz è sua nipote. Tutte le anticipazioni di Love is in the Air

Serkan, nel corso di un battibecco con Kiraz inizierà ad avere dei sospetti: dei particolari sono a lui molto familiari. La bambina infatti ha ereditato da lui la perseveranza e l’allergia alle fragole. Oltre a Serkan anche Aydan e Seyfi avranno qualche sospetto a tal punto di cominciare ad indagare.

TI CONSGILIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe: “Stai a giocare a rimpiattino”

Intanto però, dopo il bacio, l’architetto cercherà di dimostrare a Eda di essere cambiato e per riuscirci prenderà una pausa dal lavoro. Aydan frugherà nella borsa di Eda dove troverà il documento d’identità di Kiraz: la donna capirà che la piccola è sua nipote. Non ci resta che seguire i nuovi episodi per scoprire tutti i dettagli relativi alle vicende dei protagonisti di Love is in the Air.