Alberto Matano, clamorosa decisione della Rai: il motivo dello stop

Clamorosa decisione della Rai su Alberto Matano. Andiamo a vedere cos’è successo all’amatissimo conduttore de ‘La Vita in Diretta’.

Nuovo cambio di palinsesto per la Rai ed a farne le spese, ancora una volta è ‘La Vita in Diretta‘ di Alberto Matano. Infatti la puntata di oggi, 20 dicembre 2021, del talk show partirà come tradizione sempre alle 17.05, ma andrà in onda in forma ridotta. Il programma però dopo soli 20 minuti verrà interrotta.

La Rai quindi si collegherà in diretta con il Palazzo del Quirinale a Roma, per mandare in onda la cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riguardanti la puntata de ‘La Vita in Diretta’ che verrà ‘tagliata‘ per dare spazio alla cerimonia con il Presidente Mattarella.

POTREBBE INTERESSARTI >>> C’è il nome del vincitore del GF Vip 6: l’annuncio lascia tutti a bocca…

Alberto Matano, nuovo taglio per ‘La Vita in Diretta’: cosa succederà oggi

Come sempre ‘La Vita in diretta di Alberto Matano inizierà intorno alle 17:05. La Rai così manderà in onda i primi 20 minuti della trasmissione, che improvvisamente però si interromperà. Infatti la linea verrà passata al Palazzo del Quirinale a Roma per circa un’ora. Si tornerà quindi in studio intorno alle 18.15. Alberto Matano quindi andrà in onda per un’altra ventina di minuti prima di lasciare spazio all’Eredità di Flavio Insinna.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Dopo Charlene, anche Alberto di Monaco scomparso: i figli restano da soli

Mentre si tornerà alla normalità solamente martedì 21 dicembre. Infatti domani ‘La Vita in Diretta’ andrà in onda come sempre per un’ora e mezza. Per Matano però quello di oggi è un meritato riposo. Infatti il conduttore ha vissuto ore concitate nel fine settimana, saltando anche l’ultima puntata di Ballando Con le Stelle. Alberto è stato a stretto contatto con un positivo al Covid-19, per questo motivo ha deciso di mettersi in quarantena. Fortunatamente i tamponi sono risultati negativi, con il presentatore che tornerà in onda già da oggi.