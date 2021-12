Un Posto al Sole anticipazioni, un nuovo imprevisto rovinerà il Natale a Rossella: colpo di scena

Rossella partirà per Bolzano assieme a Riccardo ma presto tutto sarà rovinato da una presenza misteriosa. Clara lascerà definitivamente Patrizio: le anticipazioni

A Un Posto al Sole non mancheranno nuovi colpi di scena nelle puntate in onda dal 20 al 24 dicembre 2021. Il figlio di Raffaele e Ornella dovrà incassare una nuova delusione: Clara ha deciso di lasciarlo. Ovviamente Patrizio attribuirà tutte le colpe all’avvocato Palladini.

Anche a casa Graziani ci saranno nuovi cambiamenti. Michele è pronto a lasciare Palazzo Paladini per trasferirsi a Milano dove ha trovato lavoro. Rossella, invece, accetterà la proposta di Riccardo e lo seguirà a Bolzano per le vacanze natalizie. La loro fuga d’amore potrebbe, però, essere compromessa da un vecchia conoscenza del dottore.

Intanto mentre Michele e Rossella hanno lasciato Napoli, Silvia trascorrerà il suo Natale a Indica con Teresa e Otello. Il vigile in pensione farà di tutto per risollevare l’umore della donna: quest’ultima sente Rossella sempre più distante dopo la fine del suo matrimonio con il giornalista.

Clara lascia Patrizio Giordano: intanto Alberto Palladini approfitterà della situazione

Mentre la storia d’amore tra Patrizio e Clara si è conclusa, Alberto Palladini approfitterà della situazione per cercare di riavvicinarsi alla madre di suo figlio: l’avvocato, però, non riuscirà nel suo intento. Ma non è tutto. La Curcio prenderà una decisione che lascerà senza parole il povero Patrizio: il cuoco di Caffè Vulcano deciderà di trascorrere il Natale a lavoro.

Roberto Ferri, sempre più stressato per il lavoro ai cantieri, riverserà il suo nervosismo su Nunzio Cammarota. Infine, Lara gli farà una proposta molto importante. Di cosa si tratterà? Non ci resta che seguire i nuovi episodi di Un Posto al Sole per scoprire tutti i particolari sulla vita dei protagonisti.