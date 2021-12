Soleil e Alessandro Basciani troppo vicini? Alex Belli è un fiume in piena – FOTO

Per ogni Alex che se ne va, ne arriva un altro e Soleil Sorge sembra essersene resa conto: cos’è successo nella notte con Alessandro Basciano

Per Soleil Sorge, gli Alex sono diventati un incubo? Sicuramente Alessandro Basciano la rincorre nella notte ed è quanto mostrato dalle telecamere sempre vigili del Grande Fratello VIP con la Regia 2 puntata sul letto di Soleil.

Nel video si vede chiaramente il neo entrato cingere la vita all’ex tronista di Uomini e Donne per ben due volte in cui lei gli sposta il braccio e si copre con le lenzuola. Soltanto dopo il secondo tentativo Basciano si arrende e si gira dall’altro lato.

Soleil Sorge e Alessandro Basciano: cosa ne pensa il web

Consiglio per Alessandro: se ti piace una donna, cerca di creare un dialogo prima di arrivare ad abbracciarla. Soleil che giustamente sposta il suo braccio 👏🏻#gfvip pic.twitter.com/TJtO5VU51N — teoriadelle3s (@solesupporter) December 19, 2021

Dopo aver visto il video che ritrae i due gieffini nella scesa sopra descritta, l’opinione pubblica si è divisa. In molti hanno criticato Soleil perché, secondo loro, dall’uscita di Alex Belli se ne sta troppo sulle sue senza dare particolari confidenze agli altri coinquilini. Qualcun altro, invece, crede che Alessandro Basciano potrebbe aver scambiato Soleil per Sophie.

Tuttavia, un utente molto attento fa notare che c’è un pezzo mancante nella clip in cui, Soleil avrebbe abbracciato Basciano: “Raga manca il pezzo prima, erano abbracciati e lei aveva la gamba sopra di lui, lui le toccava il c**o e sono rimasti un bel po’ così… Ma lei ad un certo punto dice: ‘Come sono finita ad abbracciarti?’. Secondo me non se n’è accorta davvero”.

Qualche minuto fa, intanto, Alex Belli ha voluto mettere per scritto la sua ‘supremazia’ tuonando proprio contro Basciano: