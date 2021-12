Soleil abbandona il GF Vip 6? Il motivo lascia il pubblico esterrefatto

Soleil Sorge ha minacciato di abbandonare il GF Vip 6. La motivazione ha lasciato esterrefatti i milioni di telespettatori del programma

Mancano solo meno di ventiquattr’ore alla prima puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che accrescere a dismisura con il passare dei minuti. Il programma condotto da Alfonso Signorini – al cui fianco per questa sesta edizione dello show ha voluto al suo fianco, al posto di Antonella Elia e Pupo, due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – sta davvero ottenendo un successo senza precedenti in questa sesta edizione. Il tutto frutto di un’accurata selezione dei personaggi inseriti nel contesto.

Agli addii dolorosi di alcuni vip, tra cui quello di Aldo Montano, nel corso della scorsa puntata, sembrerebbe che nella prossima potrebbe aggoungersi quello di Soleil Sorge. La motivazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lasciato il pubblico senza parole.

GF Vip 6, Soleil abbandona il programma? Il motivo lascia il pubblico esterrefatto

Soleil Sorge era in giardino insieme a Davide Silvestri, attore e cugino del frontman dei Modà. Nel corso di una chiacchierata l’attore ha chiesto all’influencer se le piacerebbe vedere entrare nella casa più spiata d’Italia Luca Vismara, ex cantante di Amici di Maria De Filippi. La risposta di Soleil è risultata essere una bocciatura.

“Il nome che tu hai proposto ed hai detto che saresti felice che entrasse io so che lo nominerei subito. Prima di subito. Smetti di fare quel nome cortesemente altrimenti ti inizio a sabotare il letto. Io esco fuori da quella porta, mi rovina il percorso perché esco: è una persona che ama irritarmi, non vorrei mai averci a che fare. Ha proprio una personalità che non mi piace, mi ha distrutto le scatole. L’ho già dovuto sopportare nel mio ultimo reality, se arriva anche qui esco io”.

Luca Vismara ha presto replicato il commento si Soleil su Twitter: “Se entro io esce lei? Sto preparando i bagagli”. La prossima puntata si preannuncia dunque scoppiettante e ricca di colpi di scena. Intanto il pubblico si chiede: dovesse entrare l’ex concorrente di Amici, realmente Soleil abbandonerà il programma? Per una risposta bisogna attendere la puntata.