Sanremo 2022, c’è già il nome del vincitore: pochissimi dubbi!

E’ quasi tutto pronto per la 72a edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora per eccellenza andrà in scena dal 1 al 5 febbraio 2022 nella splendida cornice del Teatro Ariston. Come negli ultimi due anni saranno presenti sul palco sia Amadeus che Fiorello, confermato come spalla dopo qualche perplessità iniziale da parte sua. Su Rai 1 vedremo anche Alessia Marcuzzi, per l’occasione valletta speciale. Anche i 22 Big in gara sono stati già annunciati da tempo e il toto vincitore è scattato da diversi giorni. Per gli esperti della di Stanleybet, davanti a tutti ci sarebbe una coppia: Elisa e Sangiovanni.

La splendida voce della cantautrice di Trieste trionfò già nel 2001, e presenterà il brano “O forse sei tu”. L’altro favorito è una new entry del panorama musicale nostrano, e lancerà il suo pezzo “Farfalle”. Per i bookmaker la loro candidatura si gioca a 6 volte la posta.

Per quanto riguarda gli altri cantanti in gara, scorrendo le quote proposte agli scommettitori, troviamo Emma a 7, con il brano “Ogni volta è così”, e la coppia formata da Mahmood e Blanco con il loro “Brividi”. Più staccati ci sono Irama e Noemi, entrambi a quota 10, al pari di Fabrizio Moro, che torna all’Ariston dopo il successo del 2018. Stesse possibilità anche per Achille Lauro, alla sua terza partecipazione consecutiva.

Appaiati a 15 troviamo invece un nutrito grippo composta da Michele Bravi, Le Vibrazioni, Rkomi, Ana Mena, Aka7even e Giusy Ferreri. A 20 ci sono Rappresentante di Lista e Massimo Ranieri, mentre addirittura a 25 si gioca la vittoria di Gianni Morandi. L’ultima in ordine di preferenze del bookmaker è Iva Zanicchi, che vale 50 volte la puntata. Staremo a vedere se i pronostici verranno rispettati.